بالصور.. إنشاء مركز ضوئي لعلاج الأورام بجامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إنشاء أول مركز ضوئي، لعلاج الأورام بالمستشفى الجامعي، وذلك بالتعاون مع الجامعة الألمانية في القاهرة، وعدد من الأساتذة المتخصصين بالجامعات.

جاء ذلك عقب الندوة التى ألقى فيها الدكتور محمود عبد القادر هاشم، رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، محاضرة تحت عنوان "استخدام الضوء لتشخيص الأورام الخبيثة، ومكافحة الحشرات الضارة"، بجامعة كفر الشيخ، بحضور رئيس الجامعة الدكتور ماجد القمري.

وأكد رئيس الجامعة الألمانية أن جامعة كفر الشيخ تسير على ركب التقدم بين الجامعات العالمية، وأن ما شاهده في الجامعة، أكثر من إبداع، وتمتلك من الإمكانيات العلمية، والبحثية، مايجعلها مثلًا يحتذى به بين الجامعات المصرية.

وفى نهاية الندوة أهدى الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، درع الجامعة للدكتور محمود عبدالقادر رئيس الجامعة الألمانية، تكريمًا وتقديرًا له على زيارته لجامعة كفر الشيخ.