بالصور.. توريد ألفي طن قمح لصومعة "مسطرد" بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أعلن الدكتور بكر عبد المنعم، رئيس مدينة شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، توريد ألفي طن قمح، لصومعة مسطرد، منذ بدء موسم الحصاد.

وقال "عبد المنعم" في تصريحات صحفية، إنهم يتابعون أعمال توريد القمح، طبقًا لتعليمات اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، موضحًا أن صومعة مسطرد تتسع لـ30 ألف طن قمح.