بينس: إقالة كومي مبنية على الرغبة في استعادة الثقة بمكتب التحقيقات الاتحادي

واشنطن - (د ب أ):

صرح نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس بأن قرار الرئيس دونالد ترامب بإقالة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي يستند إلى ضرورة استعادة الثقة في الوكالة.

وقال بينس للصحفيين في "كابيتول هيل" (مقر الكونجرس) إن ترامب اتخذ هذا القرار لأن جيمس كومي فقد ثقة الشعب الأمريكي.

وأضاف بينس أن قرار الرئيس استند "تماما" إلى ضمان أن يتمتع مكتب التحقيقات الاتحادي بثقة الشعب الأمريكي.

وتابع بينس قائلا إن خطوة ترامب هي مثال آخر على "القيادة القوية والحاسمة" التي يتوقعها الشعب الأمريكي منه.