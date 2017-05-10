أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ أحمد صبري عن فتوى تكفير المسيحيين "النبي جعل النصاري يصلوا داخل المسجد" -
أبو الوفا رئيسًا لبعثة منتخب الصالات في المغرب -
البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زناكو الزامبي -
مران الأهلي| تدريبات منفردة لغالي.. وعبد الحفيظ يشارك في تدريبات الحراس -
حمودي يغيب عن الأهلي أمام زاناكو الزامبي -
وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للفروسية -
دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية -
حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني -
بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها" -
ليون يسعى للثأر من أياكس لخطف بطاقة نهائي الدوري الأوروبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

لمتابعة استعدادات رمضان.. جولة تفقدية لرئيس «بوتاجاسكو» بالشرقية والدقهلية

Google+ Print
لمتابعة استعدادات رمضان.. جولة تفقدية لرئيس «بوتاجاسكو» بالشرقية والدقهلية لمتابعة استعدادات رمضان.. جولة تفقدية لرئيس «بوتاجاسكو» بالشرقية والدقهلية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

محمد صلاح
أجرى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجاسكو"، حسين فتحي رمضان، بعدة جولات تفقدية لبعض مراكز التوزيع التابعة للشركة والإدارة المركزية لمحافظتي الشرقية والدقهلية، للوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المعظم، والتأكد من تقديم الخدمة المميزة للمواطنين وحصولهم على أسطوانة البوتاجاز بسهولة ودون عناء.

وأكد رئيس الشركة في بيان، أن الجوله تأتي ضمن توجيهات وزير البترول والثروة المعدنية، بالمتابعة المستمرة لسير العمل من أرض الواقع.

شاهد أيضا

ورافق رئيس الشركة خلال الجولة التفقدية كلا من المحاسب مصطفى عبدالفتاح، مدير العام الشئون التجارية للوجه البحري، ويحى جاد، مدير عام العمليات، واللواء محمد عثمان، مدير عام الأمن بالشركة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبو الوفا رئيسًا لبعثة منتخب الصالات في المغرب

أبو الوفا رئيسًا لبعثة منتخب الصالات في المغرب

البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زناكو الزامبي

البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زناكو الزامبي

مران الأهلي| تدريبات منفردة لغالي.. وعبد الحفيظ يشارك في تدريبات الحراس

مران الأهلي| تدريبات منفردة لغالي.. وعبد الحفيظ يشارك في تدريبات الحراس

حمودي يغيب عن الأهلي أمام زاناكو الزامبي

حمودي يغيب عن الأهلي أمام زاناكو الزامبي