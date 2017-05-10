لمتابعة استعدادات رمضان.. جولة تفقدية لرئيس «بوتاجاسكو» بالشرقية والدقهلية

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محمد صلاح

أجرى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجاسكو"، حسين فتحي رمضان، بعدة جولات تفقدية لبعض مراكز التوزيع التابعة للشركة والإدارة المركزية لمحافظتي الشرقية والدقهلية، للوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المعظم، والتأكد من تقديم الخدمة المميزة للمواطنين وحصولهم على أسطوانة البوتاجاز بسهولة ودون عناء.

وأكد رئيس الشركة في بيان، أن الجوله تأتي ضمن توجيهات وزير البترول والثروة المعدنية، بالمتابعة المستمرة لسير العمل من أرض الواقع.

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ورافق رئيس الشركة خلال الجولة التفقدية كلا من المحاسب مصطفى عبدالفتاح، مدير العام الشئون التجارية للوجه البحري، ويحى جاد، مدير عام العمليات، واللواء محمد عثمان، مدير عام الأمن بالشركة.