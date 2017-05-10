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بالفيديو.. اللقطات الأولى من موقع انهيار عقار أوسيم

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بالفيديو.. اللقطات الأولى من موقع انهيار عقار أوسيم بالفيديو.. اللقطات الأولى من موقع انهيار عقار أوسيم

التحرير

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عرضت فضائية "إكسترا نيوز" اللقطات الأولى لحادث انهيار 3 طوابق في عقار بمنطقة "أوسيم"، بمحافظة الجيزة، منذ قليل، والذي شهد وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين، حيث تم نقل المصابين لمستشفى قصر العيني.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، وما زالت أعمال إنقاذ السكان مستمرة، فيما كشفت التحريات الأولية أن الانهيار يرجع إلى انفجار أسطوانة غاز.

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المعاينة الأولية، أظهرت أن المنزل ملك شخص يدعى وحيد إسماعيل، والمتوفين هما طفلان شقيقان "12 عامًا و7 أعوام"، وتم نقل جثمانهما إلى المشرحة.

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التحرير

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