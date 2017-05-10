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بالفيديو.. الأرصاد للمواطنين: ارتدوا غطاء واقيا من الشمس

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بالفيديو.. الأرصاد للمواطنين: ارتدوا غطاء واقيا من الشمس بالفيديو.. الأرصاد للمواطنين: ارتدوا غطاء واقيا من الشمس

التحرير

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قال وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، إن البلاد تعرضت لموجة شديدة الحرارة لثلاثة أيام على التوالي، ووصلت درجة الحرارة، أمس، بالقاهرة لـ39 درجة مئوية في الظل، هو يعتبر أعلى من المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام.

وأضاف "سعودي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك عندنا"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع انكسار الموجة الحارة اعتبارًا من غد الخميس، من 6 إلى 7 درجات مئوية، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية.

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وناشد، المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، ووضع غطاء للرأس للوقاية من أشعة الشمس، وحمل زجاجات مياه.

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التحرير

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