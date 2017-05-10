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افتتاح المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الغاز من حقول غازات غرب الدلتا

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افتتاح المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الغاز من حقول غازات غرب الدلتا افتتاح المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الغاز من حقول غازات غرب الدلتا

التحرير

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أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن العام الحالى سيشهد انطلاقة قوية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعى من الاكتشافات والحقول الجديدة الجارى تنميتها ووضعها على الإنتاج، خاصة بمناطق البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية، موضحًا أن استراتيجية الوزارة تستهدف زيادة معدلات إنتاج من الغاز الطبيعى تدريجياً فى إطار خطة الدولة لتأمين وتوفير إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات كل قطاعات الدولة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الغاز من حقول غازات غرب الدلتا (شمال الإسكندرية/ غرب المتوسط العميق)، وذلك عن طريق الفيديو كونفرانس.

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وأوضح الوزير، أن المشروع يشمل اتفاقيتى منطقة شمال إسكندرية ومنطقة غرب البحر المتوسط بالمياه العميقة، وأنه نظرًا لتقارب المسافة بينهما وتداخلها تم وضع خطة واحدة لتنميتهما معًا، وسمى بمشروع غرب دلتا النيل لإنتاج الغاز، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا أفضل من تنمية كل منطقة منفردة، خاصة أن شريك هيئة البترول فى الاتفاقيتين هو تحالف شركتى بى بى البريطانية وديا إيه جى الألمانية، وتبلغ استثمارات المشروع 9 مليارات دولار.

واستعرض الوزير أهم التحديات، التى واجهت المشروع، التى أدت إلى توقف تنفيذه وتأخر موعد بدء الإنتاج، وما ترتب عليه من فقد حوالى 25% من إنتاج مصر من الغاز فى ذلك الوقت، مما أدى إلى وجود عجز كبير فى إمدادات الغاز وتفاقم مشكلة عدم استقرار الكهرباء والانقطاعات المتكررة لها.

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التحرير

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