الأهلي يستعين بـ«الرمال» من أجل سرعة تجهيز حجازي

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واصل أحمد حجازي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته التأهيلية، على هامش المران المسائي للفريق، اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة زاناكو الزامبي المقبلة.

وأدى حجازي، بعض التدريبات التأهيلية، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالجهاز الفني، حيث خضع اللاعب لجرعة تدريبية على الرمال، أملا في تجهيزه للمباراة المرتقبة أمام زاناكو الزامبي.

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ويلتقي الأهلي مع زاناكو الزامبي يوم السبت المقبل، بملعب برج العرب بالإسكندرية، في بداية مشواره بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.