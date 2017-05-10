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يحتسب ضربة جزاء ثم يلغيها.. طرائف التحكيم المصري

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يحتسب ضربة جزاء ثم يلغيها.. طرائف التحكيم المصري يحتسب ضربة جزاء ثم يلغيها.. طرائف التحكيم المصري

التحرير

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شهدت مباراة منتخب السويس والمصرية للاتصالات، بالجولة 34 ضمن منافسات دوري القسم الثاني،واقعة تحكيمية غريبة.

ففي الدقيقة 23 من زمن المباراة، احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق المصرية للاتصالات، وسط اعتراض لاعبي السويس والجهاز الفني.

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وتوجه لاعب المصرية للاتصالات نحو نقطة الجزاء ممسكًا بالكرة، لتسديد ركلة الجزاء، وبعد حوار لاعبي السويس مع الحكام، قام الحكم بشكل مفاجئ بإلغاء ركلة الجزاء.

وأبدى لاعبو الاتصالات والجهاز الفني اندهاشهم من قرار الحكم، باحتساب ركلة جزاء ثم التراجع عنها بعد دقيقتين من احتسابها.

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التحرير

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