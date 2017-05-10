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جاسر منير: الشيخ سينتقل لطلائع الجيش

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جاسر منير: الشيخ سينتقل لطلائع الجيش جاسر منير: الشيخ سينتقل لطلائع الجيش

التحرير

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أكد جاسر منير المدير التنفيذي للاتحاد السكندري، أنهم وقعوا عقدًا ثلاثيًا مع نادي طلائع الجيش، بشأن انتقال أحمد الشيخ لاعب زعيم الثغر، للطلائع عقب نهاية الموسم الحالي ولمدة موسمين.

وأوضح منير، في تصريحات صحفية اليوم، أن اللاعب قام بتمديد عقده مع الاتحاد السكندري لمدة موسمين، تبدأ عقب انتهاء عقده مع الفريق العسكري.

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كان أحمد الشيخ قد انضم لصفوف الاتحاد السكندري مطلع الموسم الجاري، قادمًا من نادي طنطا، في تعاقد يستمر لمدة 3 سنوات، إلا أنه  تغيب عن تدريبات الفريق قبل مباراة أسوان في الجولة الماضية، من مسابقة الدوري، بسبب التجنيد حيث أنه يؤدى الخدمة العسكرية.

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التحرير

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