بالصور.. هبوط أرضي في شارع رئيسي بالمنوفية

المنوفية مروة فاضل

وقع هبوط أرضي مفاجي في شارع بورسعيد الرئيسي بمركز أشمون بالمنوفية، اليوم الأربعاء، فانتقل المسؤولون لموقع الحادث.

عاين مسؤولو مجلس المدينة والهيئة العامة للطرق والكباري، مواقع الهبوط بشارع بورسعيد، لاتخاذ اللازم ومعالجته، طبقًا للمواصفات الفنية للرصف.