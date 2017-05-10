بالصور.. مليون و700 ألف جنيه لرصف شارع في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد أحمد:

اعتمد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مبلغ 1,7 مليون جنيه لرصف ورفع كفاءة شارع النبوي المهندس بمنطقة المندرة في نطاق حي منتزه ثان، في إطار خطة المحافظة لرفع وتأهيل الطرق الجانبية والداخلية على مستوى أحياء الثغر.

وقال سلطان، في تصريح له، اليوم الأربعاء: "إنه تقرر البدء في أعمال الرصف بشارع النبوي المهندس وذلك بالحارة المتهالكة التي لم يحفر الصرف الصحي بها، على أن يعاد الشيء إلى أصله في الجزء المحفور بمعرفة الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي وعلى نفقته، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية".

وأكد أن المحافظة تحصر جميع الطرق والمناطق الحيوية التي تحتاج لرفع الكفاءة، ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعًا أو محاولة توفير اعتمادات مالية للطرق التي تحتاج للرصف بشكل عاجل، لرفع المعاناة عن المواطنين، مشددًا على الجهات المعنية، سرعة الانتهاء من رفع كفاءة الطرق على مستوى الأحياء، وخاصة بالمناطق الشعبية ومداخل القرى والمحاور الرئيسية بالمحافظة.