بالصور.. محافظ بني سويف يكرم أسر شهداء الجيش والشرطة بـ"ببا"

بني سويف ــ أحمد كامل:

كرم المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، 12 من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة من أبناء مركز ومدينة ببا.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، لتكريم أسر شهداء الواجب من أبناء مركز ومدينة ببا، بقاعة ديوان عام المحافظة، في حضور اللواء يسري خضر السكرتير العام، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، والمحاسب عادل ضيف الله رئيس مركز ومدينة ببا.

وسلم المحافظ، المكرمين شهادات تقدير وبعض الهدايا حيث تضمن التكريم 5 أسر شهداء من القوات المسلحة وهم: نعيم عاطف نعيم، وعمرو فتحي عبد الغني، وطه محمد أحمد، أحمد رمضان محمود، خالد مصطفى محمد.

كما شمل التكريم 7 أسر من شهداء الشرطة وهم: بدير فتحي محمد، أحمد محمد عبد الرحيم، شعبان فتحي علي، قرني كمال قرني، محمد شعبان رياض، علي سيد أحمد، محمد سيد أحمد عبد الله.