برلماني يطالب بتعيين متحدث إعلامي لمجلس النواب

كتب- أحمد علي:

طالب النائب أحمد الخشب، عضو مجلس النواب، الأربعاء، الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بتعيين متحدث إعلامي أو مستشار إعلامي يكون مسئولا عن توضيح الجهد الذي يبذله البرلمان في مناقشات مشروعات القوانين.

وقال الخشب خلال الجلسة العامة للبرلمان، إن "المواطنين يتلقون أخبار البرلمان عبر الفضائيات وهو الأمر الذي لا يحوز".

ومن جانبها أشادت النائبة شادية خضير الجمل، بأداء الدكتور علي عبد العال في إدارة الجلسات، لافتة إلى أنه يتحمل الكثير، قائلة "زمايل إبنى بيأكدوا عليه أن النواب يحضروا الجلسات علشان إقرار العلاوة".

كان عبدالعال رئيس محلس النواب، قال إن "البرلمان مستهدف ومن لا يرى ذلك لا أريد أن أقول عليه أعمى"، مؤكدًا أن البرلمان يحمي النائب في التعبير عن رأيه سواء داخل المجلس أو خارجه.

وتابع عبدالعال: "البرلمان يحمى النائب في التعبير عن رأيه سواء داخل المجلس أو في وسائل الاعلام ولكن يحب الحفاظ على المؤسسة التي ينتمي إليها".

وأردف: "لا أطلب مجاملة البرلمان ولكن ما أريده هو عدم مهاجمة المجلس"، مشيرًا إلى أن من أهم نجاح أي برلمان هو وجود أغلبية ومعارضة.​