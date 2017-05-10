رئيس «تعليم البرلمان»: لن تكون هناك ثانوية عامة في 2020

التحرير

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قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن مبدأ تغيير نظام الثانوية العامة، قائم منذ فترة واللجنة تعمل عليه، وبدأنا مع وزير التعليم السابق، وقمنا بتغيرر نظام الامتحان إلى أسئلة متعددة قصيرة في نفس ورقة الامتحان أو مايسمى"البوكليت".

وأضاف شيحة في تصريحات لـ"التحرير"، أن نظام البوكليت يعتبر ثورة، لأن تغيير نظام الامتحان يترتب عليه تغيير نظام التدريس، ونظام المذاكرة من الحفظ إلى الفهم، وكلها أسئلة تقيس الفهم والمعرفة.

وأكد أن لجنة التعليم كانت صاحبة فكرة التغيير، مضيفًا: "استدعينا المركز القومي للامتحانات، وطلبنا منهم طرقًا أخرى للامتحانات أفضل من الموجودة، ولا تسمح بالغش الجماعي، والنظام الجديد مستحيل يحدث فيه غش جماعي، لأن الطالب يمتحن نحو 60 سؤالًا.

وأشار إلى أن تغيير نظام الثانوية العامة، الذى تحدث عنه وزير التربية والتعليم، ويعتمد على حصول الطالب على مجموع تراكمي في الثانوية العامة بسنواتها الثلاث، وتغيير نظام القبول بالجامعات ليكون عن طريق اختبارات قدرات وبنوك أسئلة، مجرد أفكار وليست قرارات.

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وأوضح أن الفكرة في أن دخول الجامعات يكون بالرغبة من خلال إجراء امتحان قدرات يتساوى فيه الطلاب جميعًا، مضيفًا: "سيكون امتحان الثانوية العامة على سبيل المثال من 70% من الدرجات، وباقي الـ 30% تكون على امتحان القدرات".

وشدد على أنه لن يكون هناك تدخل عنصر بشري في إجراء هذه الاختبارات، ولن يكون هناك وساطة أو محسوبية، مشيرًا إلى أنه سيحق للطالب إذا لم يتخطى امتحان القدرات من المرة الأولى الإعادة أكثر من مرة، على فترات متفاوته قد تصل إلى 4 شهور.

وأكد أن ما طرحه الوزير منظومة نعمل عليها منذ أكثر من عام، ولجنة التعليم هي صاحبة الفكرة في تفكيك المنظومة الفاسدة والفاشلة التي تسمى بالثانوية العامة.

وتابع: "سيعلن في العام الدراسي القادم تفاصيل الموضوع، بحيث يتم تطبيقه في عام 2020، لن يكون هناك شيء اسمه ثانوية عامة، وسيكون هذا التغيير ثورة في المنظومة التعليمية عامة، والطالب هيختار التخصص الذى يحبه، وليس ما يفرضه عليه المجموع، وسنتأكد مليون في المئة إن الامتحان ليس فيه مجالًا لتدخل العنصر البشري".