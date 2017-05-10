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بعد موافقة البرلمان على العلاوة.. مروان: الصرف قبل رمضان

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بعد موافقة البرلمان على العلاوة.. مروان: الصرف قبل رمضان بعد موافقة البرلمان على العلاوة.. مروان: الصرف قبل رمضان

التحرير

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وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، نهائيًا، على مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بنسبة 10% من الأجر الأساسي.

وقال عبد العال، عقب انتهاء عملية التصويت: "أسفر أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، نداءً بالاسم، عن موافقة 420 نائبًا ورفض 5 وامتناع 19 نائبًا.. وإن الأغلبية المتطلبة للموافقة على المشروع قد توافرت"، مطالبًا الأعضاء الممتنعين عن التصويت إيداع أسباب امتناعهم في مضبطة الجلسة.

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وقال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، إن واستجابة لأعضاء مجلس النواب وعقب موافقته على مشروع قانون علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ستقوم بصرف هذه العلاوة قبل شهر رمضان.

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التحرير

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