نواب يطالبون شيخ الأزهر بتعيين متحدث رسمي للمشيخة

التحرير

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قال النائب محمد محمود ياسين، إن عددًا من أعضاء مجلس النواب التقوا بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أمس الثلاثاء، بمشيخة الأزهر الشريف، وهو اللقاء الذي تم تحديده منذ أسبوعين.

وأضاف ياسين لـ"التحرير"، أن "هدف الزيارة من أجل دعم الأزهر، تقديرًا لدوره ومكانته"، كاشفًا عن أن الوفد وأغلبه من نواب الصعيد والدلتا، أبلغ الطيب خلال اللقاء الذي استمر لأكثر من ساعة، بأن مشروع قانون محمد أبو حامد لن يعرض على المجلس مرة أخرى، ولن يكون له أية وجود.

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وأكد: "ناشدنا شيخ الأزهر أن يكون له متحدث رسمي عن المشيخة لكي يرد في وسائل الإعلام عن الهجمات الشرسة التي توجه ضد الأزهر، والرد على​ الفتاوى الشاذة لمن يدعون ويزعمون أنهم أزهريون".

وأوضح: "ودعونا الطيب للدفاع عن الأزهر ومناهجه وفكره، مشددين على ضرورة وجود لقاءات دورية بين مجلس النواب والأزهر، لعمل تشريعات تنهض بالأزهر في العملية التعليمية والدعوية، وعمل قوانين ترفع من شأن الأزهر".