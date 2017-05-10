أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ أحمد صبري عن فتوى تكفير المسيحيين "النبي جعل النصاري يصلوا داخل المسجد" -
أبو الوفا رئيسًا لبعثة منتخب الصالات في المغرب -
البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زناكو الزامبي -
مران الأهلي| تدريبات منفردة لغالي.. وعبد الحفيظ يشارك في تدريبات الحراس -
حمودي يغيب عن الأهلي أمام زاناكو الزامبي -
وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للفروسية -
دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية -
حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني -
بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها" -
ليون يسعى للثأر من أياكس لخطف بطاقة نهائي الدوري الأوروبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

نواب يطالبون شيخ الأزهر بتعيين متحدث رسمي للمشيخة

Google+ Print
نواب يطالبون شيخ الأزهر بتعيين متحدث رسمي للمشيخة نواب يطالبون شيخ الأزهر بتعيين متحدث رسمي للمشيخة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب محمد محمود ياسين، إن عددًا من أعضاء مجلس النواب التقوا بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أمس الثلاثاء، بمشيخة الأزهر الشريف، وهو اللقاء الذي تم تحديده منذ أسبوعين. 

وأضاف ياسين لـ"التحرير"، أن "هدف الزيارة من أجل دعم الأزهر، تقديرًا لدوره ومكانته"، كاشفًا عن أن الوفد وأغلبه من نواب الصعيد والدلتا، أبلغ الطيب خلال اللقاء الذي استمر لأكثر من ساعة، بأن مشروع قانون محمد أبو حامد لن يعرض على المجلس مرة أخرى، ولن يكون له أية وجود.

شاهد أيضا

وأكد: "ناشدنا شيخ الأزهر أن يكون له متحدث رسمي عن المشيخة لكي يرد في وسائل الإعلام عن الهجمات الشرسة التي توجه ضد الأزهر، والرد على​ الفتاوى الشاذة لمن يدعون ويزعمون أنهم أزهريون".

وأوضح: "ودعونا الطيب للدفاع عن الأزهر ومناهجه وفكره، مشددين على ضرورة وجود لقاءات دورية بين مجلس النواب والأزهر، لعمل تشريعات تنهض بالأزهر في العملية التعليمية والدعوية، وعمل قوانين ترفع من شأن الأزهر".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبو الوفا رئيسًا لبعثة منتخب الصالات في المغرب

أبو الوفا رئيسًا لبعثة منتخب الصالات في المغرب

البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زناكو الزامبي

البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زناكو الزامبي

مران الأهلي| تدريبات منفردة لغالي.. وعبد الحفيظ يشارك في تدريبات الحراس

مران الأهلي| تدريبات منفردة لغالي.. وعبد الحفيظ يشارك في تدريبات الحراس

حمودي يغيب عن الأهلي أمام زاناكو الزامبي

حمودي يغيب عن الأهلي أمام زاناكو الزامبي