وزارة الرياضة تنعى مصطفى الكيلاني

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تنعى وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، وجميع العاملين بالوزارة والهيئات الشبابية والرياضية، المعلق الرياضي الشهير مصطفى الكيلاني، أحد نجوم نادي الترسانة السابقين، والذي وافته المنية ظهر اليوم الأربعاء، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وقالت الوزارة في بيان: "تتقدم الوزارة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وأسرة الرياضة المصرية الصبر والسلوان".

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الجدير بالذكر أن الكيلاني كان مذيعًا في إذاعة الشباب والرياضة، وبدأ مسيرته كمعلق كرة قدم عام 1985، ولعب الكيلاني للأهلي والترسانة، ومن المنتظر تشييع الجثمان اليوم الأربعاء على أن تقام مراسم العزاء في المنطقة المجاورة لمنزله في حي ألماظة بالقاهرة.