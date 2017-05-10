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تيلرسون يلتقي نظيره الروسي قبل اجتماعه مع ترامب

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تيلرسون يلتقي نظيره الروسي قبل اجتماعه مع ترامب تيلرسون يلتقي نظيره الروسي قبل اجتماعه مع ترامب

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون (يمين) مستقبلا

لندن (بي بي سي)

بدأ وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لقاء الأربعاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف لبحث ملفي سوريا وأوكرانيا وسط العاصفة السياسية التي أعادت مسألة التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الأمريكية السنة الماضية إلى الواجهة مجددا.

وقال تيلرسون للصحفيين "أود أن أرحب بوزير الخارجية في وزارة الخارجية الأمريكية وأعبر عن تقديري لقيامه بزيارة واشنطن لكي نتمكن من مواصلة حوارنا وتبادل وجهات النظر الذي بدأ في موسكو".

وسيستقبل الرئيس الأمريكي دونالد عند الساعة 14,30 ت ج لافروف في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

ويعقد هذا اللقاء وسط أجواء سياسية متوترة في واشنطن غداة اقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) جيمس كومي بشكل مفاجىء فيما كانت اجهزته تحقق في وجود روابط محتملة بين أوساط ترامب وروسيا خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016.

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