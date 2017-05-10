صوامع كفر الشيخ تستقبل 113 ألف طن من القمح

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن المحاسب عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم الأربعاء، ارتفاع كميات القمح التى تستقبلها الشون والصوامع، من المزارعين، بناء على الشروط الموضحة لتوريد المحصول، من خلال اللجان المشكلة لذلك.

وأكد مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن ما جرى توريده منذ بداية موسم توريد القمح، وإلى والآن بلغ 113 الفا و362 طنًا، و847 كيلو جرام قمح، موضحًا أن هناك لجان متابعة من قبل المديرية، على مدار الساعة، تحت إشراف المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين.

وأشار إلى إستلام القمح، من خلال 15 منفذًا، و 9 مراكز تجميع يجرى الأستلام بها، والنقل، إلى مواقع التخزين، موضخـًا أن مواقع الأستلام تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبنك التنمية والأئتمان الزراعى، والشركة المصرية القابضة للصوامع.