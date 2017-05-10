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برلمانية بالإسكندرية: الإهمال يضرب مستشفيات المؤسسة العلاجية

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برلمانية بالإسكندرية: الإهمال يضرب مستشفيات المؤسسة العلاجية برلمانية بالإسكندرية: الإهمال يضرب مستشفيات المؤسسة العلاجية

مصراوي Masrawy

النائبة السكندرية إلهام المنشاوي

الإسكندرية – محمد أحمد:

قالت النائبة السكندرية إلهام المنشاوي،عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل، إنه من المقرر أن يزور وفد من لجنة الصحة بمجلس النواب مستشفيات المؤسسة العلاجية في الإسكندرية قريبا، بعد أن شهدت ترديا في أوضاعها بسبب الإهمال الجسيم الذي أحاط بها، مؤكدة ضرورة صدور قرار حكومي لتكون تابعة لمستشفيات وزارة الصحة.

وأضافت "المنشاوي" في تصريح لها اليوم الأربعاء، مستشفيات المؤسسة العلاجية تفتقر لوجود أجهزة طبية حديثة والأجهزة القديمة تالفة، مما تسبب تحولها لمستشفيات خاوية في ظل الخدمة المتدنية التي تقدم لما تبقى من المرضى المترددين عليها، لافتا إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب تناقش الوضع الذي وصل إليه تلك المستشفيات في الإسكندرية ومنها مستشفيات" الماترناتيه، أحمد ماهر،المستشفي القبطي."

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن لجنة الصحة في البرلمان أوصت بالإطلاع علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لآخر 5 سنوات بشأن هذه مستشفيات، وضمها إلى المؤسسة العلاجية بالقاهرة.

كانت شهدت مستشفيات المؤسسة العلاجية في الإسكندرية ترديا في أوضاعها وهجرها المرضى، حتى وصلت نسبة الأشغال إلى 2% بسبب ما وصفه بعض المرضى سوء الخدمات.
وذكر تقرير سابق للجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات طبية ومالية جسيمة بمستشفيات المؤسسات العلاجية التابعة لمحافظة الإسكندرية عن عامى 2009 و2010، منها استمرار ظاهرة تراكم العجز المرحل وزيادته من عام لآخر حيث بلغ رصيده بميزانيات المستشفيات نحو 24.722 مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 2.806 مليون جنيه بنسبة 12.8% عن العام السابق.

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