أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ أحمد صبري عن فتوى تكفير المسيحيين "النبي جعل النصاري يصلوا داخل المسجد" -
أبو الوفا رئيسًا لبعثة منتخب الصالات في المغرب -
البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زناكو الزامبي -
مران الأهلي| تدريبات منفردة لغالي.. وعبد الحفيظ يشارك في تدريبات الحراس -
حمودي يغيب عن الأهلي أمام زاناكو الزامبي -
وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للفروسية -
دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية -
حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني -
بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها" -
ليون يسعى للثأر من أياكس لخطف بطاقة نهائي الدوري الأوروبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

انقطاع مياه الشرب عن 5 مناطق في الإسكندرية

Google+ Print
انقطاع مياه الشرب عن 5 مناطق في الإسكندرية انقطاع مياه الشرب عن 5 مناطق في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

انقطاع مياه الشرب

الإسكندرية - محمد عامر:
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن انقطاع مياه الشرب عن 5 مناطق غرب المحافظة، بدءًا من الساعة الحادية عشر مساء اليوم وحتى السادسة من صباح الغد، وذلك لمدة 7 ساعات.

وأفاد بيان صادر عن شركة مياه الشرب بالمحافظة، أنه سيتم انقطاع المياه عن مناطق: "كينج مريوط، الهواريه، نجع أبو دومة، المنطقة الحرة، استاد برج العرب".

وأوضحت الشركة أن السبب يرجع لحدوث كسر مفاجئ بخط طرد ١٥٠٠ مم؛ ما سيؤدي إلى إيقاف رافع مياه المنطقة الحرة عن، وذلك لحين الانتهاء من إصلاح الكسر.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية

دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية

حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني

حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني

بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها"

بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها"

بالفيديو- موقف محرج لمذيعة أردنية على الهواء بسبب "صرصور"

بالفيديو- موقف محرج لمذيعة أردنية على الهواء بسبب "صرصور"