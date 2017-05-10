انقطاع مياه الشرب عن 5 مناطق في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن انقطاع مياه الشرب عن 5 مناطق غرب المحافظة، بدءًا من الساعة الحادية عشر مساء اليوم وحتى السادسة من صباح الغد، وذلك لمدة 7 ساعات.

وأفاد بيان صادر عن شركة مياه الشرب بالمحافظة، أنه سيتم انقطاع المياه عن مناطق: "كينج مريوط، الهواريه، نجع أبو دومة، المنطقة الحرة، استاد برج العرب".

وأوضحت الشركة أن السبب يرجع لحدوث كسر مفاجئ بخط طرد ١٥٠٠ مم؛ ما سيؤدي إلى إيقاف رافع مياه المنطقة الحرة عن، وذلك لحين الانتهاء من إصلاح الكسر.