رئيس مجلس النواب: البرلمان مستهدف.. ولا تهاجمونا

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس محلس النواب، إن "البرلمان مستهدف ومن لا يرى ذلك لا أريد أن أقول عليه أعمى"، مؤكدًا أن البرلمان يحمي النائب في التعبير عن رأيه سواء داخل المجلس أو خارجه.

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، "بالأمس حدثت واقعة في إحدى المنتجعات "السياحية"، وتم تشويهها في وسائل إعلام كبرى ولكن وزارة الخارجية تقوم على مدار الـ٢٤ ساعة بالرد على تلك الشائعات". ويبدو أن رئيس المجلس يشير إلى واقعة وفاة السائحة البولندية في مدينة مرسى علم.

وتابع عبدالعال: "البرلمان يحمى النائب في التعبير عن رأيه سواء داخل المجلس أو في وسائل الاعلام ولكن يحب الحفاظ على المؤسسة التي ينتمي إليها".

وأردف: "لا أطلب مجاملة البرلمان ولكن ما أريده هو عدم مهاجمة المجلس"، مشيرًا إلى أن من أهم نجاح أي برلمان هو وجود أغلبية ومعارضة.​