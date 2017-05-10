نائب "اتحاد عمال مصر" يطالب بـ"علاوة" للعاملين في القطاع الخاص

كتبت- نورا ممدوح :

قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن إقرار البرلمان لقانون "العلاوة الاجتماعية" في هذه التوقيت جاء للتخفيف من الضغوط على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي.

ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائياً على مشروع قانون "العلاوة الاجتماعية" المقدم من الحكومة، بموافقة 420 نائبًا، ورفض 5 أعضاء، فيما امتنع 19 عضوًا عن التصويت.

وأكد البدوي، في تصريح لمصراوي، أن صرف العلاوة يتزامن مع بداية شهر رمضان وهو ما يُسهل الأعباء على العاملين، قائلا "نقدر دور الحكومة في صرفها وتحريك المياه الراكدة".

وناشد نائب رئيس الاتحاد، وزير القوى العاملة، بسرعة عقد اجتماع طارئ لأطراف العمل الثلاثة حتى يتم اقرار علاوة للعاملين بالقطاع الخاص، مناشداً أيضاً رجال العمال بالإسراع في صرف العلاوة للعاملين بدون تعقيدات نظرا للظروف الاقتصادية وتطبيقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبموجب القانون يُمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 /6/ 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها.