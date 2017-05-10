رمضان صبحي على رادار ليفربول

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ذكرت صحيفة "بليتشر ريبورت" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الدولي المصري رمضان صبحي، صانع ألعاب نادي ستوك سيتي الإنجليزي، على رادار ليفربول، لضمه على فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن الدولي المصري صاحب الـ20 عامًا، الذي انضم لصفوف ستوك الموسم الماضي، يثير إعجاب مسؤولي ليفربول، وأكدت في الوقت ذاته أن الليفر يميل إلى اتخاذ خطوة عاجلة لضم رمضان صبحي، بعد تعثر المفاوضات مع الدولي الألماني جوليان براندت صاحب الـ21 عامًا، لاعب باير ليفركوزن، الذي لا يريد الانتقال في الصيف القادم من أجل أن يضمن اللعب بشكل مستمر مع فريقه الحالي قبل كأس العالم 2018 في روسيا.

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الجدير بالذكر أن تقارير صحفية إنجليزية أفادت أمس الثلاثاء، أن الدولي المصري، محمد صلاح، جناح فريق روما الإيطالي، انضم إلى خيارات نادي ليفربول الإنجليزي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلى جانب (أليكس تشامبرلين لاعب أرسنال، وجوليان براندت لاعب باير ليفركوزن). "طالع التفاصيل"