أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ أحمد صبري عن فتوى تكفير المسيحيين "النبي جعل النصاري يصلوا داخل المسجد" -
أبو الوفا رئيسًا لبعثة منتخب الصالات في المغرب -
البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زناكو الزامبي -
مران الأهلي| تدريبات منفردة لغالي.. وعبد الحفيظ يشارك في تدريبات الحراس -
حمودي يغيب عن الأهلي أمام زاناكو الزامبي -
وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للفروسية -
دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية -
حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني -
بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها" -
ليون يسعى للثأر من أياكس لخطف بطاقة نهائي الدوري الأوروبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

رمضان صبحي على رادار ليفربول

Google+ Print
رمضان صبحي على رادار ليفربول رمضان صبحي على رادار ليفربول

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت صحيفة "بليتشر ريبورت" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الدولي المصري رمضان صبحي، صانع ألعاب نادي ستوك سيتي الإنجليزي، على رادار ليفربول، لضمه على فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن الدولي المصري صاحب الـ20 عامًا، الذي انضم لصفوف ستوك الموسم الماضي، يثير إعجاب مسؤولي ليفربول، وأكدت في الوقت ذاته أن الليفر يميل إلى اتخاذ خطوة عاجلة لضم رمضان صبحي، بعد تعثر المفاوضات مع الدولي الألماني جوليان براندت صاحب الـ21 عامًا، لاعب باير ليفركوزن، الذي لا يريد الانتقال في الصيف القادم من أجل أن يضمن اللعب بشكل مستمر مع فريقه الحالي قبل كأس العالم 2018 في روسيا. 

شاهد أيضا

الجدير بالذكر أن تقارير صحفية إنجليزية أفادت أمس الثلاثاء، أن الدولي المصري، محمد صلاح، جناح فريق روما الإيطالي، انضم إلى خيارات نادي ليفربول الإنجليزي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلى جانب (أليكس تشامبرلين لاعب أرسنال، وجوليان براندت لاعب باير ليفركوزن). "طالع التفاصيل"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبو الوفا رئيسًا لبعثة منتخب الصالات في المغرب

أبو الوفا رئيسًا لبعثة منتخب الصالات في المغرب

البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زناكو الزامبي

البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زناكو الزامبي

مران الأهلي| تدريبات منفردة لغالي.. وعبد الحفيظ يشارك في تدريبات الحراس

مران الأهلي| تدريبات منفردة لغالي.. وعبد الحفيظ يشارك في تدريبات الحراس

حمودي يغيب عن الأهلي أمام زاناكو الزامبي

حمودي يغيب عن الأهلي أمام زاناكو الزامبي