برلماني يحذر «الصحة» من ضياع مليار جنيه من ميزانية الوزارة

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تقدم النائب عصام القاضى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور على عبد العال موجه لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد، عن كيفية تصرف وزارة الصحة فى مخصصاتها للخطة الاستثمارية لعام 2016 والتى تصل إلى مليار جنيه.

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ولفت القاضى، فى تصريح له اليوم الأربعاء إلى أن العام المالى أوشك على الانتهاء، ما يعنى عودة المليار جنيه لوزارة المالية خلال أيام، إن لم يتم اتخاذ أى قرار بشأنها، سواء طرح أو ترسية، فى حين تحتاج مستشفيات التكامل لهذه الأموال، وتم تنفيذ أكثر من دراسة لمستشفيات التكامل ولم يُبتّ فيها حتى الآن، وفى ظل سعينا لتطبيق التأمين الصحى الشامل، فإن الوزارة أحق بالمليار جنيه.