«حسام المعداوي» رئيساً للعلاقات الحكومية بشركة «اتصالات مصر»

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كشفت مصادر مسئولة بشركة اتصالات مصر، أن المهندس حسام المعداوي أصبح أحدث المنضمين للشركة قادماً من شركة فودافون مصر، ليشغل منصب رئيس شئون تنظيم الاتصالات والسياسات العامة والعلاقات الحكومية بشركة اتصالات مصر.

وأوضحت المصادر أن المعداوي كان يشغل منصب رئيس إداة الشئون التنظيمية بشركة ڤودافون مصر، والتي كانت تتضمن إدارة شئون تنظيم الاتصالات و السياسات العامة والعلاقات الحكومية بالشركة.

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كما ترأس المعداوي إدارة تخطيط الشبكات بشركة الكاتيل عن منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، والتى تشمل عدة دول منها مصر والسعودية والاْردن والعراق والجزائر والمغرب و أوغندا والهند.

‎تجدر الإشارة إلى أن حسام المعداوي حاصل على بكالويوس هندسة الاتصالات من جامعة عين شمس بالقاهرة.