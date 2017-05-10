أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ أحمد صبري عن فتوى تكفير المسيحيين "النبي جعل النصاري يصلوا داخل المسجد" -
أبو الوفا رئيسًا لبعثة منتخب الصالات في المغرب -
البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زناكو الزامبي -
مران الأهلي| تدريبات منفردة لغالي.. وعبد الحفيظ يشارك في تدريبات الحراس -
حمودي يغيب عن الأهلي أمام زاناكو الزامبي -
وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للفروسية -
دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية -
حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني -
بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها" -
ليون يسعى للثأر من أياكس لخطف بطاقة نهائي الدوري الأوروبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| محافظ البحيرة: حقل غاز رشيد يوفر 15 مليون دولار يوميًا

Google+ Print
فيديو| محافظ البحيرة: حقل غاز رشيد يوفر 15 مليون دولار يوميًا فيديو| محافظ البحيرة: حقل غاز رشيد يوفر 15 مليون دولار يوميًا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت المهندسة نادية عبده محافظة البحيرة، أن حقل إنتاج الغاز والبترول الذي افتتح اليوم داخل مياه البحر المتوسط برشيد وأدكو، سينتج 550 مليون قدم مكعب وهي كمية تكفى ثلث احتياج من الغاز.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحك عندنا»، المذاع على فضائية «المحور»، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع توفير العملة الصعبة بما يعادل 15 مليون دولار يوميًا، فضلًا عن تضاعف كمية الإنتاج خلال العامين القادمين.

شاهد أيضا

وأوضحت أن المحافظة ستسفيد بوجه عام من المشروع لأنه يحدث تنمية محلية شاملة لكل أهل رشيد وأدكو، وسيوفر العملة الصعبة للدولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها"

بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها"

بالفيديو- موقف محرج لمذيعة أردنية على الهواء بسبب "صرصور"

بالفيديو- موقف محرج لمذيعة أردنية على الهواء بسبب "صرصور"

8 الصبح - إيرادات السينما المصرية .. "بنك الحظ" يتصدر و "فوبيا" الأخير بإيرادات 30 ألف جنية

8 الصبح - إيرادات السينما المصرية .. "بنك الحظ" يتصدر و "فوبيا" الأخير بإيرادات 30 ألف جنية

8 الصبح - إستقبال حار لمحمد عبده بدار الأوبرا المصرية .. والجمهور : نورت مصر

8 الصبح - إستقبال حار لمحمد عبده بدار الأوبرا المصرية .. والجمهور : نورت مصر