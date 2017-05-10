فيديو| محافظ البحيرة: حقل غاز رشيد يوفر 15 مليون دولار يوميًا

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قالت المهندسة نادية عبده محافظة البحيرة، أن حقل إنتاج الغاز والبترول الذي افتتح اليوم داخل مياه البحر المتوسط برشيد وأدكو، سينتج 550 مليون قدم مكعب وهي كمية تكفى ثلث احتياج مصر من الغاز.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحك عندنا»، المذاع على فضائية «المحور»، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع توفير العملة الصعبة بما يعادل 15 مليون دولار يوميًا، فضلًا عن تضاعف كمية الإنتاج خلال العامين القادمين.

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وأوضحت أن المحافظة ستسفيد بوجه عام من المشروع لأنه يحدث تنمية محلية شاملة لكل أهل رشيد وأدكو، وسيوفر العملة الصعبة للدولة.