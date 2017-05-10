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السيسي يبحث الأوضاع بالصومال مع نظيره الكيني

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السيسي يبحث الأوضاع بالصومال مع نظيره الكيني السيسي يبحث الأوضاع بالصومال مع نظيره الكيني

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة قرينته اليوم الأربعاء، الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وقرينته، خلال توقف طائرتهما بمطار القاهرة قبل الإقلاع إلى المملكة المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، بأن الرئيس رحب بالرئيس كينياتا، معربًا عن ارتياحه لحرص الجانبين على استمرار التنسيق والتشاور المشترك، حيث يأتي هذا اللقاء في أعقاب زيارة السيسي لنيروبى في شهر فبراير الماضى، بما يسهم في تطوير العلاقات المتميزة بين الجانبين وتحقيق المصالح المشتركة في كافة المجالات.

كما جدد السيسي الدعوة إلى الرئيس الكينى للقيام بزيارة رسمية إلى ، وهو ما رحب به الأخير، معربًا عن تطلعه لزيارة مصر قريبًا.

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وشهد اللقاء بين الرئيسين استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل الدفع قدمًا بالعلاقات بينهما خاصة في المجالات الاقتصادية، حيث أكد الرئيسان أهمية عقد اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة برئاسة وزيري الخارجية خلال عام 2017.

كما تم بحث عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع في دولة الصومال الشقيق، حيث يشارك الرئيس الكينى في مؤتمر تنظمه المملكة المتحدة والصومال والأمم المتحدة، وتشارك فيه مصر بوفد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بغرض وضع أسس التعاون بين المجتمع الدولي والصومال في الفترة القادمة لاستيفاء استحقاقاته الدستورية وصولاً إلى إجراء انتخابات عامة، وبناء المؤسسات الأمنية والجيش الصومالي ليضطلع بمهامه في مكافحة الإرهاب.

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التحرير

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