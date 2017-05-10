فيديو| النقل: ندرس تشغيل مترو الأنفاق حتى 3 صباحًا في رمضان

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قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الوزارة وضعت خطة موسعة لاستقبال شهر رمضان المبارك، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث سيتم زيادة عدد تقاطر قطارات المترو، واستمرار الخدمة حتى أوقات متاخرة من الليل قد تصل إلى الساعة 3 فجرًا.

وأضاف "عرفات" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تجرى عمليات صيانة دورية لعربات المترو، خشية حدوث أي أعطال تؤثر على حركة التقاطر في رمضان.

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وأشار إلى أن عدم استقرار سعر الدولار أثر على شراء قطع الغيار اللازمة لصيانة الجرارات، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لعلاج أثار هذه المشكلة وتلافيها.