فصل طالبة «الإسبراي المخدر» من جامعة بنها

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اعتمد الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها، اليوم الأربعاء، قرار مجلس التأديب بكلية الآداب برئاسة الدكتورة عبير الرباط عميد الكلية، بفصل الطالبة "أميرة.ص.ط" فصلا نهائيا من الكلية على خلفية قيامها برش مادة الأسبراي المخدر (سيلفى ديفينس) على 25 طالبة من زميلاتها وإصابتهن بالاختناق خلال مشاجرة وقعت بينهن أثناء انتظارهن محاضرة مادة علم النفس.



وجاء في نص قرار مجلس التأديب الذي تشكل برئاسة العميدة ووكيل الكلية واقدم أستاذ ومدير الشئون القانونية للكلية، أن الطالبة المذكورة خرجت عن التقاليد الجامعية بقيامها برش "إسبراي" على زميلاتها مما تسبب في إصابتهن بحالات إغماء، ولم تلتزم بالقيم والاخلاق الحميدة التي تقوم الكلية بترسيخها وتدريسها للطلاب وإخلالها بالواجبات التي تقتضيها القيم والأعراف الجامعية بشأن الحرم الجامعي والذي له المكانة العلمية والأدبية في تخريج صفوة المجتمع من الأدباء والمفكرين".



واستند القرار إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة1972، متضمنا إخطار جميع الجامعات والكليات بقرار فصل الطالبة حتى لا يتسنى لها الالتحاق بأي كلية بالجامعات الأخرى.