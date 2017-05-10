أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ أحمد صبري عن فتوى تكفير المسيحيين "النبي جعل النصاري يصلوا داخل المسجد" -
أبو الوفا رئيسًا لبعثة منتخب الصالات في المغرب -
البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زناكو الزامبي -
مران الأهلي| تدريبات منفردة لغالي.. وعبد الحفيظ يشارك في تدريبات الحراس -
حمودي يغيب عن الأهلي أمام زاناكو الزامبي -
وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للفروسية -
دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية -
حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني -
بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها" -
ليون يسعى للثأر من أياكس لخطف بطاقة نهائي الدوري الأوروبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فصل طالبة «الإسبراي المخدر» من جامعة بنها

Google+ Print
فصل طالبة «الإسبراي المخدر» من جامعة بنها فصل طالبة «الإسبراي المخدر» من جامعة بنها

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

اعتمد الدكتور السيد  القاضي رئيس جامعة بنها، اليوم الأربعاء، قرار مجلس التأديب بكلية الآداب برئاسة الدكتورة عبير الرباط  عميد الكلية، بفصل الطالبة "أميرة.ص.ط" فصلا نهائيا من الكلية على خلفية قيامها برش مادة الأسبراي المخدر (سيلفى ديفينس) على 25 طالبة من زميلاتها وإصابتهن بالاختناق خلال مشاجرة وقعت بينهن أثناء انتظارهن محاضرة مادة علم النفس.
 
وجاء في نص قرار مجلس التأديب الذي تشكل برئاسة العميدة ووكيل الكلية واقدم أستاذ ومدير الشئون القانونية للكلية، أن الطالبة المذكورة خرجت عن التقاليد الجامعية بقيامها برش "إسبراي" على زميلاتها مما تسبب في إصابتهن بحالات إغماء، ولم تلتزم بالقيم والاخلاق الحميدة التي تقوم الكلية بترسيخها وتدريسها للطلاب وإخلالها بالواجبات التي تقتضيها القيم والأعراف الجامعية بشأن الحرم الجامعي والذي له المكانة العلمية والأدبية في تخريج صفوة المجتمع من الأدباء والمفكرين".
 
واستند القرار إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة1972، متضمنا إخطار جميع الجامعات والكليات بقرار فصل الطالبة حتى لا يتسنى لها الالتحاق بأي كلية بالجامعات الأخرى.

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبو الوفا رئيسًا لبعثة منتخب الصالات في المغرب

أبو الوفا رئيسًا لبعثة منتخب الصالات في المغرب

البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زناكو الزامبي

البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زناكو الزامبي

مران الأهلي| تدريبات منفردة لغالي.. وعبد الحفيظ يشارك في تدريبات الحراس

مران الأهلي| تدريبات منفردة لغالي.. وعبد الحفيظ يشارك في تدريبات الحراس

حمودي يغيب عن الأهلي أمام زاناكو الزامبي

حمودي يغيب عن الأهلي أمام زاناكو الزامبي