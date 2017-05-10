ننشر تفاصيل طرح شقق «الإسكان المتوسط» بتوسعات «الشيخ زايد»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشف هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه سيتم البدء فى تنفيذ أعمال توصيل المرافق للتوسعات الجديدة بمدينة الشيخ زايد، خلال أيام قليلة، على أن يتم الإسناد واختيار شركات ذات سوابق أعمال جيدة لسرعة إنجاز تنفيذ أعمال تلك المرافق.

وأكد يونس لـ«التحرير»، أنه سيتم البدء في طرح وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان المتوسط «دار مصر»، خلال الأسابيع المقبلة، لتلبية الطلب الكبير عليها بمدينة الشيخ زايد، ولكنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على الأسعار النهائية أو مقدمات الحجز، مضيفاً أنه ستكون هناك أشكال آخرى من الوحدات السكنية المتوسطة والفاخرة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان، سيتم طرح أراضي استثمارية على المستثمرين الراغبين في الشراء، على أن تكون أنشطتها أراضي «مولات» و«كمبوند».

شاهد أيضا

وأشار يونس إلى أن مساحة التوسعات الجديدة نحو 9390 فدانًا، في موقع متميز شمال غرب مدينة الشيخ زايد، ويحده من الشمال طريق إسكندرية الصحراوي، ومن الجنوب التوسعات الشمالية لمدينة 6 أكتوبر، ومن الشرق مدينة الشيخ زايد، ومن الغرب ظهير صحراوي صالح للامتداد.

وأضاف هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن موقع التوسعات الجديدة يتميز بقربه من مطار غرب القاهرة، ومن المناطق الاقتصادية (القرية الذكية، المنطقة الصناعية بأبو رواش)، ويمر بالموقع محور الضبعة الجديد.

وتابع: "سيتم الربط بين التوسعات الجديدة وبين المدينة القائمة، عبر مجموعة من الطرق الرئيسية من ميدان جهينة.