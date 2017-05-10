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بالصور.. ضبط 3 ملايين و750 ألف عبوة وقرص منشط جنسي بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

ضبط مخزن غير مرخص (1)ضبط مخزن غير مرخص (1)

ضبط مخزن غير مرخص (2)ضبط مخزن غير مرخص (2)

ضبط مخزن غير مرخص (3)ضبط مخزن غير مرخص (3)

الإسكندرية – محمد عامر:

داهم ضباط مباحث في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مخزنا غير مرخص بمنطقة الرمل، وضبطت داخله 3 ملايين و750 ألف عبوة وقرص من الأدوية والمنشطات الجنسية مجهولة المصدر.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، باتجار "م.ح.ف"، 38 عاما، بإدارة مخزن بدائرة قسم ثان الرمل، في المنشطات الجنسية مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة، دون ترخيص من إدارة تفتيش الصيادلة.

تم استهداف المخزن والقبض على "هـ.م.ع"، 26 عاما، المدير المسؤول عن المخزن وداخله 117 ألفا و110 عبوات جل وأدوية منشطة جنسياً، وأكثر من 363 ألف قرص منشط جنسي، بإجمالي 3 ملايين و750 ألفا و735 عبوة وقرص منشط، بدون مستندات وغير مسجلة بوزارة الصحة.

تم التحفظ على المضبوطات، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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