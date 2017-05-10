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ضخ 20 طن لحوم و2 مليون أسطوانة بوتاجاز خلال شهر رمضان بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

ضخ 20 طن لحوم و2 مليون أسطوانة بوتاجاز خلال شهر رمضان بالقليوبية ضخ 20 طن لحوم و2 مليون أسطوانة بوتاجاز

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قال، أحمد السيد، وكيل وزارة بالقليوبية: "إنه تقرّر ضخ 20 طن لحوم سودانية بسعر 75 جنيهًا للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظة طوال شهر رمضان".

وأضاف، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن المديرية، بالتنسيق مع مباحث التموين تشنُّ حملات مكثفة على محلات الجزارة، للتأكد من سلامة اللحوم للاستخدام الآدمي.

وأشار السيد، إلى أنه تقرّر طرح نحو 2 مليون أسطوانة بوتاجاز لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم، مؤكدًا أن مديرية التموين تعمل على قدم وساق للسيطرة والرقابة على الأسواق بالمحافظة.

ضخ 20 طن لحوم و2 مليون أسطوانة بوتاجاز (2)

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