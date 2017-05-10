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بالصور.. "نصر" و"بدين" يتفقدان مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون

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مصراوي Masrawy

مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون (1)مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون (1)

مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون (2)مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون (2)

مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون (3)مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون (3)

مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون (4)مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون (4)

مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون (5)مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون (5)

مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون (6)مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون (6)

مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون (7)مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون (7)

مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون (8)مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون (8)

مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون (9)مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون (9)

مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون (10)مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون (10)

مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون (11)مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون (11)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تفقد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وبرفقته اللواء حمدي بدين، رئيس الهيئة القومية للثروة السمكية، مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون، الذي ينفذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، بالساحل الشمالي لمحافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب ياسر أحمد محمود "جهاز الخدمة الوطنية"، واللواء. ط. طارق عيسى مدير المشروع، والدكتور عادل سلامة رئيس مركز مدينة مطوبس، والمهندس صفوت سليمان مدير عام الإدارة العامة للنظافة والتجميل، وعدد من القيادات العسكرية والتنفيذية.

وخلال اللقاء، جرى استعراض خطوات تنفيذ المشروع، وإنتاج القشريات، والأسماك البحرية ببركة غليون، وكذا استعراض عدد من أقسام المشروع المختلفة، التي تقوم على إنتاج الأسماك، واستعراض أيضًا عمليات تصنيع الأسماك.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبد الفتاح ، يولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الثروة السمكية بمحافظة كفر الشيخ، وافتتاح المشاريع القومية، وتوفير المناخ المناسب للاستثمار فيها، مضيفًا أنه سيجري تطوير القرى المجاورة للمشروع منها أعمال رصف وتوسعة طرق ودعم القطاع الصحي، وتوفير آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة، والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وقال: إن هذا المشروع يعدّ انطلاقة قوية في مجال تنمية الثروة السمكية، ليس بمحافظة كفر الشيخ التي تنتج 40% من الناتج القومي من الأسماك فحسب، ولكن على المستوى القومي، وخاصة أن هناك مشاريع تقوم على صناعة الأسماك.

وأوضح أنه سيكون هناك تعاون بين جهاز الخدمة الوطنية وجامعة كفر الشيخ من خلال كلية الثروة السمكية، حول إيجاد حلول سريعة وجذرية للمشكلات التي تواجه قطاعات الثروة السمكية بالمحافظة وتنميتها.

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