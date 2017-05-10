محافظ السويس يكرم الطالبَين الحاصلين على "فضية المسابقة العالمية للهندسة والطاقة"

السويس - حسام الدين أحمد:

كرم اللواء أحمد حامد محافظ السويس، اليوم الأربعاء، الطالب سيف الدين محمد عبد المنعم، والطالبة دينا أحمد أبو المجد، الفائزين بالمركز الثاني في المسابقة العالمية للهندسة والطاقة 2017، التي أقيمت في ولاية هوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصولهم على الميدالية الفضية عن مشروع طاقة الطحالب.

ووجه محافظ السويس، عبد الحافظ وحيد، مدير التعليم، بمتابعة الطلاب المتميزين علميًّا الذين رفعوا اسم مصر في المسابقة العالمية، وضرورة تقديم الدعم لهم من أجل الحصول على مراكز عالمية أخرى.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية: "إنه سيجري تكريم المتميزين من الشباب الحاصلين على مراكز أولى في مختلف المجالات نهاية العام الدراسي الحالي، لتشجيع المواهب وتحفيزهم لمزيد من النجاح والتفوق، والفوز بالمراكز المرموقة محليًّا وعالميًّا في كافة المجالات.