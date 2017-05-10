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الحكومة: ملتزمون بصرف "العلاوة" قبل شهر رمضان

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الحكومة: ملتزمون بصرف "العلاوة" قبل شهر رمضان الحكومة: ملتزمون بصرف "العلاوة" قبل شهر رمضان

مصراوي Masrawy

عمر مروان وزير شئون مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن ملتزمة بصرف "العلاوة" كاملة للعاملين في الدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية قبل حلول شهر رمضان المقبل.

وأضاف مروان، عقب إقرار مجلس النواب لمشروع قانون "العلاوة" في جلسة اليوم الأربعاء، أن الحكومة ملتزمة أيضا بكافة الضمانات التي تكفل للمواطنين حياة كريمة.

ووجه مروان، الشكر للبرلمان على إقرار "العلاوة" بعد عدد من الجلسات التي شهدت سجالات كبيرة في الإطار التشريعي والدستوري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في وقت سابق اليوم، نهائياً على مشروع قانون "العلاوة الاجتماعية" المقدم من الحكومة، بموافقة 420 نائبًا، ورفض 5 أعضاء، فيما امتنع 19 عضوًا عن التصويت.

جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.

وبموجب القانون يُمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها.

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