إخلاء سبيل مدرب السباحة المتهم بقضية "غريق استاد القاهرة" بكفالة مالية

كتب - محمود السعيد:

قررت الدائرة 17 جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل "يوسف.ص" المدرب المتهم في قضية "غريق استاد القاهرة" بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه.

وتقدم محمد حسيب، دفاع المدرب، باستئناف على تجديد حبس موكله 45 يوما، لاتهامه بالقتل الخطأ، ودفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي في حالته، ولا يخشى من هروبه.

وكان قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر ثان، تجديد حبس "يوسف.ص"، مُدرب السباحة بأكاديمية "الديب" 15 يوما على ذمة اتهامه بالقتل الخطأ في واقعة "غريق حمام السباحة" باستاد القاهرة.

وكشفت تحقيقات المستشار أحمد عاصي، وكيل نيابة الحوادث، أن المتهم يوسف كان مسؤول عن تدريب الطلبة المتدربية داخل حمام السباحة وقت الحادث.

وأنكر المتهم في التحقيقات مسؤوليته عن الحادث ومقتل الشاب محمد بدر، لافتا إلى أنهم كانوا يقومون بتدريبهم على "قفزة الثقة" ولا يعرف الشاب شخصيا، مؤكدا على تواجد عدد آخر من المدربين.