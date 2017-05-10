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منتخب المحليين يعتذر عن خوض دورة تايلاند

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منتخب المحليين يعتذر عن خوض دورة تايلاند منتخب المحليين يعتذر عن خوض دورة تايلاند

التحرير

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اعتذر الجهاز الفني لمنتخب للمحليين، بقيادة هاني رمزي، عن عدم المشاركة في دورة تايلاند، التي كان مقررًا لها الفترة من 15 لـ23 يوليو المقبل.

وعلمت «التحرير» أن الجهاز الفني رفض المشاركة في الدورة، بسبب نظام خروج المغلوب الذي يهدد الاستفادة الفنية للمنتخب من البطولة.

كما دخل منتخب المحليين في مفاوضات مع منتخبي السنغال وغانا للمحليين، لخوض مباراتين وديتين في شهر يوليو بدلًا من دورة تايلاند.

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من جانبها اعتذرت توجو عن عدم مواجهة منتخب مصر للمحليين وديًا يوم 6 يونيو المقبل، ضمن استعدادات الفراعنة لمواجهة المغرب بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال طارق السعيد المدرب العام لمنتخب  المحليين لـ«التحرير»، إن الفريق القومي سيواجه ليبيا وديًا يوم 5، والجزائر يوم 10 يونيو بدلًا من توجو.

يذكر أن يخوض معسكرًا خلال الأيام الجاري وينهيه بمواجهة منتخب اليمن وديًا يوم السبت المقبل.

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التحرير

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