أبو تريكة ينعى مصطفى الكيلاني

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نعى محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، الكابتن مصطفى الكيلاني، المعلق الرياضي، ولاعب ورئيس الترسانة الأسبق، الذي توفى اليوم الأربعاء، إثر جلطة مفاجأة نقل على إثرها لمستشفى الجلاء العسكري.

وكتب نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «واجب العزاء في وفاة الكابتن مصطفى الكيلاني غفر الله ذنوبه واسكنه فسيح جناته».

يذكر أن الكيلاني كان مذيعًا في إذاعة الشباب والرياضة، وبدأ مسيرته كمعلق كرة قدم عام 1985، ولعب الكيلاني للأهلي والترسانة.