«فرحنا لفرحتكم».. نجوم الفن والإعلام يهنئون تيم حسن ووفاء الكيلاني

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

فاجأ كل من الفنان السوري تيم حسن والإعلامية وفاء الكيلاني الجمهور والمتابعين للشأن الفنى بعقد قرانهما أمس الثلاثاء، وحرص زملاؤهم بالوسط الفني والإعلامى على تهنئتهما بعقد القران متمنين لهم السعادة في حياتهما الزوجية عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز من هنأوهم وعبروا عن سعادتهم بخبر زواجهما.

هند صبري

هنأت الفنانة هند صبري العروسين قائلة: "ألف مليون مبروك للعروسين، الجميلة الذكية الموهوبة وفاء الكيلاني والقدير تيم حسن.. ربنا يسعدكم".

يوسف الخال

غرد الفنان اللبناني يوسف الخال بموقع "تويتر" مهنئًا تيم ووفاء، قائلاً: "أحلى عريس وأحلى عروس.. مبرووك إن شا الله بتتهنوا يارب".

إليسا

حرصت الفنانة اللبنانة إليسا على تهنئة العروسين، قائلة: "مبروك للثنائي المحبوب وفاء وتيم، أتمنى لكما زواجًا مليئًا بالسعادة والرخاء".

نيشان

كتب الإعلامي نيشان تدوينة له بموقع "تويتر" تحمل تهنئة للثنائي تيم ووفاء، قائلاً فيها: "ألف مبروك للغالية وفاء الكيلاني والرائع تيم حسن".

نيكول سابا

قدمت الفنانة نيكول سابا تهنئتها لوفاء الكيلاني، قائلة: "ألف مبروك حبيبتي إن شا الله بتتهنوا إنتي وتيم".

لميس الحديدي

عبّرت الإعلامية لميس الحديدي عن سعادتها بزواج تيم ووفاء، وكتبت: "الكل مبسوط وسعيد بفرح أحلى اتنين حبيبتي وفاء الكيلاني والفنان تيم حسن الله يجعلها فرحة دائمة يارب".

سلاف فواخرجي

وجّهت الفنانة السورية سلاف فواخرجي التهنئة للعروسين، قائلة: "مبروك يا تيم بتلبقلك كل السعادة، .. أنت والجميلة والرقيقة وفاء، الله يهنيكم، فرحتلكم كتير".

قصي الخولي

هنّأ الفنان قصي الخولي صديقه تيم، قائلاً: "أبو التيم صديق العمر وخيّ الغالي وفاء الرائعة ألف مبروك وإن شاء الله دائمًا بالحب والبركة والنجاح".

عبير صبري

تمنت الفنانة عبير صبري للثنائي تيم ووفاء السعادة في حياتهما ومستقبلهما سويًّا، قائلة: "خبر جميل مبروك زواج الإعلامية المصرية الجميلة وفاء الكيلاني والفنان السوري تيم حسن ربنا يسعدكم ويهنيكم".

شاهد أيضا

خالد الصاوي

تقدم الفنان خالد الصاوي بالتهنئة للعروسين عبر صفحته الرسمية، قائلاً: "يتقدم خالد الصاوي وأسرة المكتب بخالص التهنئة للفنان تيم حسن والإعلامية وفاء الكيلاني بمناسبةعقد قرانهما.. بارك الله لهما وأسعد أيامهما".

نيللي كريم

قالت الفنانة نيللي كريم: "مبروك لصديقتي الرائعة وفاء الكيلاني، حبيبتي تستحقين كل خير.. وألف مبروك لتيم أحسن، واحد من الممثلين المفضلين لدي.. أتمنى لكم السعادة".

نادين الراسي

أعربت الفنانة اللبنانية نادين الراسي عن فرحتها بخبر زواج تيم ووفاء، قائلة: "من قَلبي فرحانة والله العظيم أجمل عروسين بالدّني ألف مبروك"، وردت الكيلاني عليها قائلة: "ألف شكر حبيبتي".

ورد الخال

علّقت الفنانة ورد الخال على عقد قران تيم ووفاء، وكتبت: "فرحنا لفرحتكم، ألف مبروك وألف وردة حب".

أحمد جمال

من جانبه علّق المطرب الشاب أحمد جمال على خبر زواج وفاء وتيم، قائلاً:"مليون مبروووك لأختي وحبيبتي واللي ليها معزة خاصة جدًا عندي الجميلة وفاء الكيلاني وللفنان الجميل تيم حسن ربنا يجعل أيامكم كلها فرح وسعادة".

نادين نجيم

بتهنئة من الفنانة نادين نسيب نجيم، قالت: "ألف مبروك تيم ووفاء، الله يسعدكم.. كتير حلو الخبر، فرحت من قلبي الله يوفقكم".

أمل حجازي

بتعليق من المطربة أمل حجازي على خبر زواج تيم ووفاء، كتبت: "ألف مبروك لصديقتي وحبيبتي والفنان الجميل تيم إن شاء الله بتتهنوا".

لجين عمران

هنأت الفنانة لجين عمران العروسين قائلة: "ألف مبروك للصديقة الجميلة والإعلامية الراقية وفاء وللفنان المبدع تيم.. الخبر كتير فرحني الله يسعدهم ويوفقهم ويتمم لهم على خير آمين".