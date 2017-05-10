بالصور.. إزالة 13 حالة تعدّ على أراض زراعية بدمنهور

البحيرة – أحمد نصرة:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، اليوم الأربعاء، حملة إزالة تعديات، أسفرت عن تنفيذ قرارَي إيقاف أعمال للقيام ببناء دور مخالف ببرجين متجاورين بشارع جانبي خلف النادي الاجتماعي، ومتفرع من شارع عبد السلام الشاذلي على مساحة 2000م2، وفك الشدات الخشبية المستخدمة ومصادرتها.

وجرى إزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق قرية إفلاقة بمركز دمنهور، عبارة عن أسوار ومباني بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، وأُخذ تعهد على المخالفين بعدم تكرار المخالفة وإعادة زراعة الأرض مرة أخرى.