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بالصور.. أساتذة وطلاب "السياحة والفنادق" يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

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مصراوي Masrawy

زيارة مستشفى شفاء الأورمان (1)زيارة مستشفى شفاء الأورمان (1)

زيارة مستشفى شفاء الأورمان (2)زيارة مستشفى شفاء الأورمان (2)

زيارة مستشفى شفاء الأورمان (3)زيارة مستشفى شفاء الأورمان (3)

زيارة مستشفى شفاء الأورمان (4)زيارة مستشفى شفاء الأورمان (4)

زيارة مستشفى شفاء الأورمان (5)زيارة مستشفى شفاء الأورمان (5)

زيارة مستشفى شفاء الأورمان (6)زيارة مستشفى شفاء الأورمان (6)

زيارة مستشفى شفاء الأورمان (7)زيارة مستشفى شفاء الأورمان (7)

زيارة مستشفى شفاء الأورمان (8)زيارة مستشفى شفاء الأورمان (8)

زيارة مستشفى شفاء الأورمان (9)زيارة مستشفى شفاء الأورمان (9)

الأقصر – محمد محروس:  
 
زار وفد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكلية السياحة والفنادق بجامعة جنوب الوادي، مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، لتقديم الدعم اللازم لمرضى السرطان.
 
ضم الوفد أعضاء هيئة التدريس وهم الدكتور أحمد عبيد، والدكتور مايكل مجدي، والدكتور محمد فاروق، والدكتور حماد علي، والدكتور زكريا محمد، وعدد من الطلبة بالكلية، والذين قدموا دعمًا معنويًّا للمرضى بتوزيع الزهور والورود عليهم، وجمعوا مبلغًا ماليًّا مقدمًا من الكلية لاستكمال مسيرة الصرح الطبي الذي يخدم أهالي الصعيد.
 
وتجول أساتذة وطلبة كلية السياحة والفنادق داخل أروقة المستشفى لتقديم يد العون للمرضى خلال مسيرة العلاج من السرطان، كما تفقدوا أقسام علاج اليوم الواحد والعلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي والصيدلية الإكلينيكية التي تحضر فيها جرعات العلاج المختلفة.

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