محافظ سوهاج يهدّد بسحب العربات الذكية من المخالفين

سوهاج - عمار عبد الواحد:

كلف الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، بإزالة جميع الملصقات الموجودة على حوائط سور مصنع الغزل ورفع جميع المخلفات والتراكمات الموجودة بالمنطقة، ورفع كفاءة الأحواض بحيز سور المصنع.



جاء ذلك خلال جولة محافظ الإقليم الميدانية بحي غرب سوهاج، يرافقه العميد أشرف المرسي، مدير إدارة المرور، وأحمد شاكر، رئيس حي غرب، ومحمد الملثم، رئيس الوحدة المحلية.



كما شدّد المحافظ على ضرورة التزام أصحاب العربات الذكية بحيزها المقرر وعدم إشغالها بزيادات أخرى، وإلا سيتم سحبها من أصحابها وإعطاؤها لمواطن آخر.



وتفقد "عبد المنعم"، الموقف البحري بشارع سيتي وأمر برفع جميع القمامة من الشوارع وإزالة الإشغالات ومتابعة عمليات البناء التي تجرى في نطاق الحي.

