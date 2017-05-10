بالصور- وزير الثقافة يعلن إعادة إصدار "مجلة السفور".. ويؤكد: مهدت لثورة 1919

كتبت-نسمة فرج:

تصوير- أحمد طرانة:



قال حلمي النمنم وزير الثقافة، إن التجهيز لإصدار "مجلة السفور" بدأ حين كان محمود الضبع رئيسا لدار الكتب والوثائق القومية، إلى أن صدر مجلدها الأول اليوم بعد أن تقلد المنصب أحمد الشوكي وهو أمر يدل على أننا في دولة مؤسسات.



جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء، بمقر دار الوثائق للإعلان عن إصدار المجلد الأول من المجلة التاريخية.



أضاف النمنم أن الدكتور جابر عصفور تولى طباعة روضة المدارس لرفاعة رافع الطهطاوي، ومن خلال مكتبة الأسرة نشر سمير سرحان في هيئة الكتاب عددًا آخر من بعض الأعداد الأدبية التي تحتويها دار الكتب، وفي 2014 قررنا صدور مجلة السفور، حسب قوله.



وأكد وزير الثقافة أن "السفور" مجلة مخلصة لاسمها وعنوانها، وتصدت لكثير من قضايا المجتمع وقتها، وكل عدد منها مذهل وأتمنى أن يعكف باحثي دار الكتب على أن يكشفوا إصدارات عبد الحميد حمدي مؤسس جريدة السفور الذي كشفت مقالاته عن رجل نقدي من الطراز الأول.



وأوضح النمنم أن "مجلة السفور" تُعد من أهم الجرائد كما كان يطلق عليها مؤسسها عبد الحميد حمدي، فهي جريدة اجتماعية فنية أدبية شاملة، وترجع أهميتها أنها صدرت أثناء الحرب العالمية الأولى، وفي ذلك الوقت كانت فرضت الحماية البريطانية على مصر، فكانت تلك المجلة ومثقفيها من أبناء هذا الجيل وما بذلوه من مجهود مهد لثورة ١٩١٩، مضيفا أننا نلاحظ إبراز أسماء لامعة في الأعداد الأولى كالمنفلوطي ومصطفى عبد الرازق، ويطل علينا في العدد الرابع عشر الدكتور طه حسين حول الرأي العام ما بين مفهومه ونفاقه، وسلسلة مقالات حول الحرب والحضارة.



جدير بالذكر أن تلك الجريدة أسسها عبد الحميد حمدى فى القاهرة وصدرت بانتظام أسبوعيا لمدة 7 سنوات منذ 1915 حتى 1922. وقد كتب فيها رموز الفكر المصري مثل محمد حسين هيكل ومصطفى عبد الرازق وعلى عبد الرازق.



كما نشر فيها طه حسين روايته النادرة "خطبة الشيخ".