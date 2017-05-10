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عباس يتلقى دعوة سعودية لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض

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عباس يتلقى دعوة سعودية لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض عباس يتلقى دعوة سعودية لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض

مصراوي Masrawy

الرئيس محمود عباس

رام الله (د ب أ)
أعلنت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأربعاء تلقي الرئيس محمود عباس دعوة سعودية لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية على مستوى القادة في 21 من الشهر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن القائم بالأعمال السعودي في الأردن الوزير المفوض طارق رشوان سلم عباس الدعوة لدى اجتماعهما في عمان.

ونقلت الوكالة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قوله في نص الدعوة إن "القمة تأتي في ظل التحديات والأوضاع الدقيقة في العالمين العربي والإسلامي وتهدف إلى التأسيس لشراكة جديدة لمواجهة التطرف والإرهاب ونشر قيم التسامح والتعايش المشترك وتعزيز الأمن والاستقرار والتعاون، خدمة لحاضر ومستقبل شعوبنا".

وأعرب العاهل السعودي عن ثقته بأن مشاركة عباس "سيكون لها بالغ الأثر في إنجاح هذه القمة، وتحقيق النتائج المأمولة بما يدعم التعاون والتنسيق بين الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات".

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية الإسلامية الأمريكية على هامش زيارة الرئيس الأمريكي دونالد إلى في أول محطات زياراته الخارجية هذا الشهر منذ تسلمه مهام منصبه رسميا في يناير الماضي.

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