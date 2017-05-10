المناطق الصناعية ببدر تعاني من نقص الصرف الصحي والطرق

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال المهندس عبد الرحمن الزعيم، نائب رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن المنطقة الصناعية ببدر تعانى من نقص الصرف الصحى وغياب الأرصفة والطرق الممهدة، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة تعانى من نقص الأراضى الصناعية.

وأضاف الزعيم، خلال كلمته بالملتقى السنوى لمستثمرى بدر، اليوم الأربعاء، أن الجمعية انتهت من تطوير منطقة 100 فدان بالكامل، وتم طرح حاليا مناقصة لزراعة هذه المنطقة.

شاهد أيضا

وأشار إلى أن المنطقة الصناعية الرابعة والسادسة كانت من أسوأ المناطق الصناعية ببدر، وتم تطوير هذه المناطق وتوفير التيار الكهربى لها، لافتاً إلى أن الجمعية تعكف حاليا على تطوير المنطقة الثانية والثالثة.