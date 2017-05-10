قلق إسرائيلي من منح «إسماعيل هنية» حرية الحركة عبر مصر

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تحت عنوان: "منظومة تل أبيب الأمنية تخشى من مساعدة القاهرة لهنية"، قال موقع "والا" الإخباري العبري إنه "بعد انتخاب إسماعيل هنية، رئيسا للمكتب السياسي التابع لحركة حماس الفلسطينية، نقلت إسرائيل رسائل للمصريين تعبر عن قلق تل أبيب من إمكانية تحرك هنية بكل حرية وتعزيز قوته".

وأضاف الموقع العبري: "في أعقاب انتخاب هنية رئيسا للمكتب السياسي لحماس خلفا لخالد مشعل، من شأن هنية أن يحصل على موافقة تتيج له حرية الحركة من القاهرة، من خلال معبر رفح الحدودي البري مع شبه جزيرة سيناء، وهو الأمر الذي خرجت به تقديرات عناصر المنظومة الأمنية في إسرائيل مؤخرا".

وقال إن: "الموافقة المصرية على منح هنية حرية الحركة سينجم عنها قيامه بالسفر إلى أنحاء العالم وتعزيز قوة حماس السياسية والعسكرية، ووفقا للمسؤولين الإسرائيليين؛ فإن انتخاب هنية كان سيناريو متوقعا وهناك رسائل بمخاوف تل أبيب إزاء مصادقة القاهرة له بحرية الحركة، تم إرسالها لمصر، وذلك في ضوء التقارب بين قطاع غزة والقاهرة".

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واستكمل "والا": "هناك سيناريوهان أمام هنية إما العمل من داخل القطاع أو الذهاب إلى المنفى".

ونقل عن أفي ديختر رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي قوله "هنية انتخب بضغط من يحيى السنوار قائد حماس في قطاع غزة، السنوار يرى في هنية رجلا يمكنه التعامل معه بكل سهولة ويسر، إذا حصل رئيس مكتب حماس السياسي الجديد على موافقة القاهرة بالخروج متى يرغب، من المفهوم أن السنوار سيستغل هذا لتلبية احتياجات حماس في القطاع".

كما نقلت عن مسئول عسكري إسرائيلي بارز -لم تسمه- قوله: "مع تولي السنوار للمنصب، يعمل الرجل على توزيع الموارد المالية لحماس بشكل يبدو واضحا أنه لصالح الذراع العسكري التابع لها -كتائب عزالدين القسام- على حساب الاهتمام بالمواطنين، وذلك رغم الأزمة الاقتصادية التي يشهدها القطاع".

وأضافت مصادر بمنظومة تل أبيب الأمنية، للموقع: "وجود هنية في القطاع له فوائد وأضرار"؛ موضحة أن "قوة السنوار ستزداد أهمية وتقلل من قوة هنية، لكن في المقابل سيكون هذا لصالح تل أبيب في فترات التصعيد العسكري"، مشيرة إلى أن "قرارات حماس تتخذ بتوافق الآراء ومصادقة القيادة، ولأن مشعل كان يعمل من خارج البلاد بدعم دول عربية، فإن تل أبيب كانت ترى جسم الحركة بالقطاع، والرأس خارج البلاد بمعزل عن أي خطر أو تهديد من قبل إسرائيل".