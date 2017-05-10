أخبار عاجلة

ملاعب ONsport: إنبي يخطر النجم الساحلي بطلباته لبيع عمرو مرعي -
السفيرة عزيزة - النجمة / هالة صدقي ... معظم الزيجات اللي بتبقى عن حب مدتها بتبقى قصيرة أوي -
السفيرة عزيزة - عمرو عز " موديل " ... يجب على الزوج أن يصاحب زوجته والست عليها عامل كبير جداً -
السفيرة عزيزة - النجمة / هالة صدقي ... يا بنات ملك جمال مصر لسة سنجل في أمل قولوا يارب -
السفيرة عزيزة - عمرو عز " موديل " ... هل الموديل عبارة عن مجرد شماعة فقط -
ملاعب ONsport: الزمالك يختار أحمد مرتصى رئيسا لبعثة الفريق أمام الأهلي الليبي -
«فرحنا لفرحتكم».. نجوم الفن والإعلام يهنئون تيم حسن ووفاء الكيلاني -
السفيرة عزيزة - محمد مدحت " مستر إيجيبت " ... مواصفات ملك الجمال وكيف يتم إختياره -
ملاعب ONsport: الأهلي يسافر برج العرب غدا استعدادا للقاء زناكو -
السفيرة عزيزة - النجمة / هالة صدقي تقدم ملك جمال مصر محمد مدحت " مستر إيجيبت " بطريقة مختلفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«تطوير المناطق العشوائية» يمثل مصر في مؤتمر «إدارة التكاليف المالية»

Google+ Print
«تطوير المناطق العشوائية» يمثل مصر في مؤتمر «إدارة التكاليف المالية» «تطوير المناطق العشوائية» يمثل مصر في مؤتمر «إدارة التكاليف المالية»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استعرض المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، دور وخطة عمل الصندوق بالقضاء على المناطق العشوائية سواء الغير آمنه أو غير المخططة على مستوى الجمهورية.

وأشار المدير التنفيذى للصندوق، خلال الكلمته بفعاليات المؤتمر الدولى لهيئة تنمية وإدارة التكاليف الأمريكية، بدبي، والذى كان تحت عنوان "حماية الاستثمارات من خلال إدارة التكاليف والمخاطر فى المشاريع"، أن الهدف الرئيسي للصندوق هو ضمان مناطق سكنية آمنه لكل المصريين على حد سواء.

شاهد أيضا

وقدم صديق، عرضًا، بعنوان «إدارة المشروعات فى مجال العشوائيات» للتعريف بدور الصندوق فى حصر وتصنيف المناطق الغير آمنة طبقا لدرجة خطورتها، ووضع السياسات العامة الصائبة مع العمل على تشجيع المساهمات المالية والعينية لتطوير المناطق العشوائية مع اعداد تقارير المتابعة الدورية للتطوير.

وأنهى المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات كلمته ممثلا عن فى المؤتمر بعرض تفاصيل مراحل خطة العمل فى المناطق العشوائية مع عرض نماذج التطوير لبعض المناطق مثل مشروع عشش محفوظ بالمنيا، وزرزارة ببور سعيد، وأرض الخيالة بالقاهرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - النجمة / هالة صدقي ... يا بنات ملك جمال مصر لسة سنجل في أمل قولوا يارب

السفيرة عزيزة - النجمة / هالة صدقي ... يا بنات ملك جمال مصر لسة سنجل في أمل قولوا يارب

السفيرة عزيزة - النجمة / هالة صدقي تقدم ملك جمال مصر محمد مدحت " مستر إيجيبت " بطريقة مختلفة

السفيرة عزيزة - النجمة / هالة صدقي تقدم ملك جمال مصر محمد مدحت " مستر إيجيبت " بطريقة مختلفة

قلق إسرائيلي من منح «إسماعيل هنية» حرية الحركة عبر مصر

قلق إسرائيلي من منح «إسماعيل هنية» حرية الحركة عبر مصر

«تطوير المناطق العشوائية» يمثل مصر في مؤتمر «إدارة التكاليف المالية»

«تطوير المناطق العشوائية» يمثل مصر في مؤتمر «إدارة التكاليف المالية»