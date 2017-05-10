«تطوير المناطق العشوائية» يمثل مصر في مؤتمر «إدارة التكاليف المالية»

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استعرض المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، دور وخطة عمل الصندوق بالقضاء على المناطق العشوائية سواء الغير آمنه أو غير المخططة على مستوى الجمهورية.

وأشار المدير التنفيذى للصندوق، خلال الكلمته بفعاليات المؤتمر الدولى لهيئة تنمية وإدارة التكاليف الأمريكية، بدبي، والذى كان تحت عنوان "حماية الاستثمارات من خلال إدارة التكاليف والمخاطر فى المشاريع"، أن الهدف الرئيسي للصندوق هو ضمان مناطق سكنية آمنه لكل المصريين على حد سواء.

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وقدم صديق، عرضًا، بعنوان «إدارة المشروعات فى مجال العشوائيات» للتعريف بدور الصندوق فى حصر وتصنيف المناطق الغير آمنة طبقا لدرجة خطورتها، ووضع السياسات العامة الصائبة مع العمل على تشجيع المساهمات المالية والعينية لتطوير المناطق العشوائية مع اعداد تقارير المتابعة الدورية للتطوير.

وأنهى المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات كلمته ممثلا عن مصر فى المؤتمر بعرض تفاصيل مراحل خطة العمل فى المناطق العشوائية مع عرض نماذج التطوير لبعض المناطق مثل مشروع عشش محفوظ بالمنيا، وزرزارة ببور سعيد، وأرض الخيالة بالقاهرة.