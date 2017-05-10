80 علامة تجارية جديدة في معرض الفرنشايز

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قال المهندس طارق توفيق، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للفرنشايز، ووكيل اتحاد الصناعات، إن المعرض الدولى للفرنشايز هذا العام يضم نحو 80 علامة تجارية فى العديد من المجالات.

وأضاف توفيق، خلال فاعليات افتتاح الدورة الخامسة عشر للمعرض الدولى للفرنشايز، اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من التحديات التى يمر بها الاقتصاد المحلى، إلا أن هناك طلب على إقامة المعرض وعرض المشروعات وطرح الأفكار الجديدة فى كثير من المجالات.

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وأشار توفيق، أن المعرض يعد فرصة هامة لتوسع أصحاب المشروعات الناجحة ونقل الأفكار والمعرفة إلى الآخرين.